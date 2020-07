Jakob Fuglsang sluit vroegtijdig vertrek bij Astana niet uit vrijdag 17 juli 2020 om 10:59

Jakob Fuglsang is uitermate succesvol in het shirt van Astana, maar de 35-jarige klimmer sluit een vroegtijdig vertrek niet uit. “Mijn grote droom is om volgend jaar voor een Deense ploeg te rijden, gezien de Tourstart in Denemarken”, aldus Fuglsang.

De renner kijkt naar zijn landgenoot Bjarne Riis, die momenteel de scepter zwaait bij NTT Pro Cycling. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren met NTT, maar wellicht is Bjarne in staat om een Deense hoofdsponsor aan te trekken. Het zou fantastisch zijn om in 2021 voor een Deense ploeg uit te komen. Dat is wel mijn droom”, zo vertelt Fuglsang aan Tv2.

Een probleem: Fuglsang staat volgend seizoen nog onder contract bij Astana. “Er moet iets vreemd gebeuren. Ik denk dat ik dan moet praten met teammanager Alexander Vinokourov over het ontbinden van mijn contract, mocht Bjarne erin slagen om een Deense sponsor binnen te halen. Alleen, het is iets wat op dit moment totaal niet speelt.”

“Ik weet niet of ik mijn carrière zal beëindigen in het tenue van Astana, of dat ik nog voor een Deense formatie zal uitkomen.”