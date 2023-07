Jai Hindley zakt verder weg in Tourklassement: “Een frustrerende situatie”

Het zag er aan het begin van de tweede Tourweek nog zo goed uit voor Jai Hindley. De Australische klimmer stond stevig op de derde plaats, maar is inmiddels weggezakt naar de zevende plek. Een podiumplaats is nu ver uit zicht. “Ik heb nog steeds erg veel last van mijn blessures”, liet de renner van BORA-hansgrohe weten na de koninginnenrit.

Hindley begon nog geweldig aan zijn eerste Tour de France – de 27-jarige renner won de eerste Pyreneeënrit naar Laruns en droeg vervolgens één dag de gele trui – maar een val in de tweede week gooide flink wat roet in het eten. In de voorbije bergetappes in de Alpen was schade beperken het devies. “Ik kan op dit moment, vanwege mijn blessures, niet versnellen. Dat is het grootste probleem. Ik kon woensdag wel weer een beter tempo rijden, maar ik voel me nog niet mezelf.”

De klassementskopman van BORA-hansgrohe staat inmiddels zevende, op net geen veertien minuten van geletruidrager Jonas Vingegaard. Het verschil met de nummer drie, Adam Yates, is toch ook al goed drie minuten. “Ik heb woensdag gewoon geprobeerd om zo lang mogelijk te volgen. Ik reed wel een oké ritme toen ik eenmaal was gelost, maar het is een frustrerende situatie. Toch moeten we positief blijven. Ik heb nu twee dagen om verder te herstellen en dan zullen we op zaterdag zien wat ik kan doen.”

Omslagpunt

Hindley heeft kortom enkele moeilijke dagen achter de rug, maar sportief directeur Rolf Aldag is desalniettemin trots op zijn renner. “Jai kan goed in het zadel rijden, maar uit het zadel klimmen is een probleem. Hij heeft het, gezien de omstandigheden, nog geweldig gedaan. Nils Politt en Bob Jungels waren ook erg sterk. Deze etappe voelt wel als een omslagpunt. Het is een stap in de goede richting. We moeten nu gefocust blijven en elke kans grijpen die zich voordoet.”