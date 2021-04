Jai Hindley gelinkt aan Trek-Segafredo

Jai Hindley wordt stevig gelinkt aan Trek-Segafredo. De Australische klimmer lijkt zijn aflopende contract bij Team DSM niet te willen verlengen. Volgens Het Nieuwsblad is Trek-Segafredo in de markt en Eurosport meldt dat de overgang naar de Amerikaanse ploeg al rond is.

Een vertrek van Hindley zou een flinke aderlating zijn voor Team DSM, dat dan opnieuw een prominente renner zou verliezen. Het rijtje met vertrokken kopmannen is de afgelopen maanden meermaals aangehaald, mede door het recente vertrek van Michael Matthews, Wilco Kelderman en Sam Oomen.

De 24-jarige klimmer reed dit seizoen al Parijs-Nice (18e) en drie etappes in de Ronde van Catalonië. Die laatste rittenkoers reed Hindley door ziekte niet uit.

Ambities voor Giro d’Italia

De nummer twee van de voorbije Giro d’Italia bereidt zich momenteel in de Tour of the Alps voor op een nieuwe deelname aan Giro. “Dit is mijn laatste voorbereidingswedstrijd”, zei Hindley voor de start van de tweede rit. “We zijn pas laat toegevoegd aan de startlijst, maar het is goed om deze koers in de benen te hebben voor de Giro.”

“Ik kijk er echt naar uit”, vertelt hij over de aankomende Ronde van Italië. “Ik weet niet hoe mijn vorm is nu, want we komen net van een hoogtestage en zijn direct hier naartoe gekomen. Daar reageert het lichaam elke keer anders op. Maar ik voel mij goed en ben benieuwd hoe het gaat in deze Tour of the Alps.”

“Natuurlijk ga ik voor de roze trui, die wil ik het allerliefst”, is Hindley stellig. “Ik werk er hard naartoe en heb mooie herinneringen aan vorig jaar. Voor de meeste mensen was het onverwacht, maar voor mij was het het hoogtepunt van mijn carrière tot nu toe. Ik hoop die prestatie te herhalen en zal daar alles voor doen.”

‘Persoonlijke verwachtingen hoger dan vorig jaar’

Ten opzichte van afgelopen najaar is er weinig veranderd voor Hindley. “Ik ben nog altijd dezelfde persoon, maar mijn persoonlijke verwachtingen zijn hoger dan vorig jaar. Alleen de druk van de ploeg of anderen is niet veel anders”, geeft hij aan. “Voor het eerst ben ik in de winter niet naar Australië gegaan. Het kon wel, maar dat was heel moeilijk. Ik zal na dit seizoen proberen te gaan, want er is meer dan alleen wielrennen.”