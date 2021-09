Jack Haig gaat vol voor podium in Vuelta: “Ik kijk niet meer naar Roglic”

Jack Haig heeft de eindoverwinning in de Vuelta a España uit zijn hoofd gezet. De Australische kopman van Bahrain Victorious is vierde in het klassement en mikt op een podiumplek. “Eerlijk gezegd kijk ik niet meer naar Primož Roglič”, tekent Ciclo 21 na afloop van de rit op uit de mond van Haig.

“Roglič leek voor deze etappe al onverslaanbaar en dat heeft hij vandaag weer laten zien”, geeft de klimmer uit Australiër aan. Haig kijkt met nog vier etappes te gaan aan tegen een achterstand van 3.46 minuut op Roglič. “Daarnaast heeft hij het geluk dat de Vuelta wordt afgesloten met een tijdrit en daarin is hij veel beter dan zijn rivalen in het algemeen klassement.”

Toch is Haig blij met het optreden van Bahrain Victorious in de rit naar Lagos de Covadonga. De ploeg controleerde in de loodzware finale de vlucht van Egan Bernal en Roglič. “Dit is een van de beste prestaties die we als team hebben neergezet. We zijn erin geslaagd om Bernal terug te halen. Gelukkig heb ik geen tijd verloren in het klassement”, vertelt hij. “Ik let dus niet meer op Roglič, maar vooral de andere favorieten om mijn positie te behouden. Het podium is nog altijd niet buiten bereik.”

Haig staat op de vierde plaats en heeft 1.24 minuut achterstand op de tweede plek van Enric Mas. Zijn achterstand op nummer drie Miguel Ángel López is 35 seconden. Achter Haig staan Egan Bernal, Adam Yates en Sepp Kuss binnen anderhalve minuut.