Iwan Spekenbrink: “Je moet een flow van wedstrijden houden” donderdag 19 maart 2020 om 09:28

Iwan Spekenbrink pleit ervoor om uitgestelde wedstrijden niet zomaar een plek op de kalender te geven in de zomer of in het najaar. Dat vertelt de teammanager van Team Sunweb tegen de NOS. “Je kunt het niet geïsoleerd bekijken”, aldus Spekenbrink. “Je moet een algehele kalender hebben met een flow van wedstrijden. Alles heeft een prijs en het wordt een kwestie van afwegen en ook afwegen in onzekerheid.”

Het coronavirus heeft ook het wielrennen in zijn greep. Tot eind april zijn er geen wedstrijden en het is nog niet bekend wanneer de maatregelen wereldwijd op een lager pitje komen te staan. Spekenbrink sprak er onlangs over met de UCI. “Die gaf aan dat zij met scenario’s werken. Misschien half mei, maar misschien ook wel pas met de Tour. Daar wil men op voorbereid zijn. In hoeverre dat realiteit blijkt, moeten we uit gaan vinden”, zegt hij.

“De vragen moet je aan de kenners stellen, maar ook zij kunnen het niet voorspellen. De geluiden die je het meest hoort, dat we in juni en in de Tour weer aan het fietsen zouden zijn. Wellicht is de wens de vader van de gedachte”, aldus de manager van Team Sunweb. Eerder zei hij al dat de Tour de France rijden een ‘realistisch scenario’ is.

UCI hield aanvankelijk afgelastingen tegen

Spekenbrink zegt dat alle partijen al voor Parijs-Nice hadden kunnen beslissen om het wielrennen voorlopig stil te zetten. “Dat wilde de UCI niet doen, zij wilden het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Dan ga je als ploegen organisatoren boycotten, en dan ga je als belanghebbenden tegenover elkaar staan. Dan is er ook geen goede of foute keuze. Daar hadden we allemaal moeten besluiten hoe we het wilden aanpakken.”

“Het gaat ook om het signaal dat je geeft”, weet Spekenbrink. “Daar waren alle teams het over eens: ‘Als we dat gaan doen, staan we erachter’. Maar omdat de UCI nee zegt, is er per definitie niet de benadering dat je het ‘als sport’ doet. Dan mag van de overheid en de organisatie de koers doorgaan en is er geen eenheid. Dan maakt iedereen zijn afwegingen.”

‘De kalender is al overvol, dat gaat niet passen’

Over het inhalen van de uitgestelde koersen is nog veel discussie. Gebeurt dat in de zomer of in het najaar? “Er is heel veel schade en ik snap dat mensen dat proberen in te halen. Het is niet makkelijk op te lossen. De kalender is al overvol, haal daar drie maanden uit en gooi die bij de andere. Dan gaat dat niet allemaal passen”, ziet ook Spekenbrink in.

“Wij kunnen als ploegen ook maar drie wedstrijden op hetzelfde moment rijden, dus je gaat andere prioriteiten stellen. Je kan het niet zomaar oplossen, maar het is goed als je nog wel een paar monumenten kan rijden. Dat is reclame voor de wielersport.”