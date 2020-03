Team Sunweb anticipeert: “Rijden Tour de France een realistisch scenario” maandag 16 maart 2020 om 14:29

Bij Team Sunweb wordt geanticipeerd op de crisis die het coronavirus veroorzaakt. Teammanager Iwan Spekenbrink laat weten dat de ploeg trainingsschema’s aanpast, maar dat nog altijd veel onduidelijk is. “Vooralsnog horen wij van de deskundigen dat het rijden van Tour de France een realistisch scenario is. Misschien wat eerder”, zegt Spekenbrink tegen het AD.

“De Tour als een soort start van het wielerseizoen, het klinkt inderdaad vreemd. Maar het is de realiteit”, aldus Spekenbrink, die verwacht dat in maart, april en mei niet gekoerst gaat worden. “En ook daarvoor geldt: alles is afhankelijk hoe deze gezondheidscrisis zich de komende periode zal ontwikkelen.”

‘Gas er nu af en pieken naar de zomer’

“We zijn nu allerlei scenario’s op een rij aan het zetten, en passen de trainingsschema’s van onze renners daarop aan”, zegt Spekenbrink. “Nu in topvorm zijn, heeft natuurlijk geen enkele zin. Daarom gaat het gas er nu af en dan weer pieken naar de zomer. Op een dusdanige manier dat de vorm ook in het najaar er nog kan zijn. Topsporter zijn betekent: doelen formuleren en je beter voorbereiden dan de concurrentie.”

De onzekerheid regeert wel bij Team Sunweb, want de vraag is nog altijd hoe lang de crisis aanhoudt. Dat verschilt per land en per regio. “De eerste stap is nu gezet dat we tot 3 april sowieso niet rijden. Verder zijn we nu druk met organisatoren en overheden bezig over het vervolg. […] Het is complexe materie waar we alles goed op een rijtje moeten hebben”, geeft de teammanager aan.