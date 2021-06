Ivo Oliveira geveld door longembolie: “Het gaat nu gelukkig de goede kant op”

Ivo Oliviera heeft last gehad van een longembolie, zo laat de Portugees van UAE Emirates weten via Instagram. “Het gaat de laatste dagen gelukkig de goede kant op”, aldus Oliveira. De 24-jarige renner kwam een week geleden zwaar ten val in het Critérium du Dauphiné.

Oliveira werd na zijn crash in rit vijf naar Saint-Vallier afgevoerd naar het ziekenhuis, waar de artsen een gebroken dijbeen constateerden. De Portugees moest onder het mes en kreeg enkele dagen na de operatie last van complicaties. “Er bleken bloedklonters in mijn longen te zitten, maar gelukkig waren de artsen er vroeg bij en ik voel nu dat het de goede kant opgaat.”

Oliveira, bezig aan zijn derde seizoen voor UAE Emirates, weet nog niet wanneer hij zijn rentree kan maken in het wielerpeloton. De hardrijder reed eerder dit seizoen onder meer Tirreno-Adriatico, enkele Belgische voorjaarsklassiekers, de Volta ao Algarve en dus het Critérium du Dauphiné. Oliveira is tevens een succesvolle baanwielrenner.