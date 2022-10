Iván Romeo maakt in 2023 profdebuut bij Movistar

De transfer hing al enige tijd in de lucht, maar WielerFlits heeft begrepen dat Movistar binnenkort de transfer van Iván Romeo wereldkundig maakt. De 19-jarige Spanjaard kwam het voorbije seizoen uit voor de talentenfabriek van Hagens Berman Axeon. Daar ontpopte de jongeling zich vooral tot een degelijke tijdrijder. Naar verluidt tekent hij tot en met het einde van 2025.

Romeo boekte zijn voornaamste resultaten dit jaar in races tegen de klok. Zo werd hij negende op het Spaans kampioenschap tijdrijden voor profs, werd hij achtste op het EK tijdrijden voor beloften en werd hij negende in de Flanders Tomorrow Tour, een Belgische beloftenkoers van het 2.2U-niveau. Die eindklassering dankte hij aan twee zevende plekken, waaronder eentje in een individuele tijdrit. Het toont de motor die in de Spanjaard ligt, die zelf in de toekomst ook hoopt te schitteren in het rondewerk.

Movistar had de jongeling in 2021 al op de radar, toen hij als laatstejaars junior Spaans kampioen op de weg en in de tijdrit werd. Ook won hij ritten in de altijd sterk bezette rondes van Besaya, Baskenland en Valladolid. Hij won zelfs het klassement in die laatste koers, om in de andere twee respectievelijk als vijfde en derde te eindigen. Ook eindigde Romeo vorig jaar als tweede in de Clásica San Sebastián voor junioren. Movistar twijfelde toen al om hem meteen de overstap te laten maken naar de profs.

De Spaanse ploeg vindt het namelijk een doorn in het oog dat er met Juan Ayuso een Spaans toptalent door hun vingers is geglipt en ook bij Carlos Rodríguez visten ze destijds achter het net. Voor Romeo gaat er bovendien een grote droom in vervulling. Al sinds zijn kinderjaren is hij groot fan van Alejandro Valverde. De wereldkampioen van 2018 nam afgelopen weekend weliswaar afscheid, maar zal komend jaar de staf van Movistar versterken. Romeo zal dus met hem samenwerken.