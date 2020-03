Iván García: “Ik ben verrast door deze zege” dinsdag 10 maart 2020 om 17:55

Iván García boekte vorig jaar zijn eerste profzege in de Tour of California, maar vandaag volgde een nieuwe overwinning in Parijs-Nice. De Spanjaard van Bahrain McLaren versloeg in Le Châtre niemand minder dan Peter Sagan. “Dit is echt geweldig. Ik ben toch wel verrast door deze zege”, zo vertelde García na afloop.

Sagan zat ideaal geplaatst met nog tweehonderd meter te gaan en leek de grote favoriet om de etappe te winnen, maar de drievoudig wereldkampioen werd simpelweg uit het wiel gesprint door de zes jaar jongere García. “Ik werd vorig jaar al tweede in een etappe, maar nu win ik gewoon”, zo reageert de winnaar in de interviewtent.

“Het is echt geweldig om een etappe te winnen in zo’n grote wedstrijd. Het was echt chaos troef in de finale, maar ik slaagde erin om in positie te blijven richting de sprint. Er was in de finale voldoende ruimte om te sprinten”, aldus García, die sinds zijn entree bij de profs bekend staat als een regenrenner pur sang.

De coureurs werden vandaag niet geheel toevallig geconfronteerd met miezerige weersomstandigheden. “Ik hou wel van slecht weer. Natuurlijk ziet iedereen af in dergelijke omstandigheden, maar ik heb dan normaal wel goede benen. Ik hoop dat er nog meer grote zeges zullen volgen.”