Iúri Leitão slaat dubbelslag in derde etappe Tour of Hellas

De derde etappe van de Tour of Hellas is gewonnen door Iúri Leitão. De 24-jarige Portugees bezorgde Caja Rural-Seguros RGA de overwinning door een massasprint te winnen in de 153 kilometer lange etappe naar Kyparissia. Leitão klopte Timothy Dupont, die donderdag nog de tweede etappe won, en is ook de nieuwe leider.

Een valpartij van klassementsleider Aaron Gate schrikte de openingsfase van de wedstrijd op. Hij kon zijn weg echter vervolgen en zag hoe moeilijk het was om een kopgroep te vorm. Meerdere groepjes reden weg, maar kregen niet echt de vrijgeleide van het peloton.

In de finale lukte het drie man om toch weg te rijden, waaronder Meindert Weulink van ABLOC. Hij reed weg met Tomas Jakoubek en Aaskov Jeppe Pallesen. Zij pakten bijna twee minuten voorsprong op het peloton en hadden 10 kilometer voor de meet nog 25 seconden daarvan over. Niet lang daarna werden Weulink en co in de kraag gevat, waarna Leitão naar de ritzege sprintte in Kyparissia.

De rappe Portugees mag zich door de behaalde bonificaties aan de streep ook de nieuwe leider noemen in het algemeen klassement. De afgelopen dagen werd Leitão al tweede en derde, waardoor hij door zijn ritzege nu Gate van de troon stoot. Zaterdag is de slotrit met finish in Olympia.

