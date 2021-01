Italiaanse selectie voor WK veldrijden zonder Aru

De Italiaanse selectie voor het WK veldrijden in Oostende is bekend. Bondscoach Fausto Scotti heeft besloten om vijf mannen en vijf vrouwen naar de elitewedstrijden te sturen aan de Belgische kust. Dat Fabio Aru niet mee zou doen, was al bekendgemaakt.

“Als ik kijk naar de elite-categorie bij de vrouwen en de mannen dan denk ik dat vooral Gioele Bertolini en Jakob Dorigoni een goed WK kunnen rijden namens Italië”, voorspelt Scotti. “We zijn ons natuurlijk bewust van het niveau van onze tegenstanders, maar we gaan meer dan ons best doen.”

De laatste keer dat bij de elite-mannen een Italiaan op het podium van het WK stond, was in 2007. Toen werd Enrico Franzoi derde achter Erwin Vervecken en Jonathan Page. Bij de vrouwen is het van 2014 geleden, toen Eva Lechner zilver won achter winnares Marianne Vos.

Aanvankelijk zou ook Qhubeka ASSOS-renner Fabio Aru namens Italië meedoen aan het wereldkampioenschap in Oostende, maar hij meldde zich maandag af.

Elite mannen

Giolele Bertolini

Cristian Cominelli

Jakob Dorigoni

Antonio Folcarelli

Nicolas Samparisi

Elite vrouwen

Alice Maria Arzuffi

Rebecca Gariboldi

Eva Lechner

Silvia Persico

Chiara Teocchi

Beloften mannen

Filippo Fontana

Marco Pavan

Samuele Leone

Beloften vrouwen

Francesca Baroni

Sara Casasola

Gaia Realini