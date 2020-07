Italiaanse belofte mag snel intensive care en ziekenhuis verlaten donderdag 9 juli 2020 om 08:36

Goed nieuws voor Nicolas Chiola. De 19-jarige Italiaanse belofterenner mag over een paar dagen al het ziekenhuis verlaten, nadat hij vorige week op de intensive care werd opgenomen na een aanrijding tijdens een training.

Het huidige team van Chiola, de U23-ploeg Stipa di Sant’Egidio alla Vibrata, meldt het goede nieuws op social media. De artsen in het ziekenhuis van Pescara moeten bij Chiola nog wel een sleutelbeenoperatie uitvoeren, voor hij naar huis mag.

De jonge coureur was vorige week aan het trainen in Chieti toen hij aangereden werd door een automobiliste. Door een harde val op zijn hoofd, moest Chiola met spoed naar de intensive care gebracht worden. Begin deze week werd bekend dat zijn toestand verbeterde en dat hij weer bij bewustzijn was.