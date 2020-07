Medische toestand aangereden Italiaanse belofte verbetert maandag 6 juli 2020 om 12:01

Bemoedigende berichten rond de medische toestand van Nicolas Chiola. De 19-jarige Italiaanse renner, die vrijdagochtend met ernstig hoofdletsel werd opgenomen op de intensive care na een botsing met een auto, is weer bij bewustzijn.

Chiola (19) was aan het trainen toen hij in Chieti werd aangereden. Door de botsing kwam hij met zijn hoofd hard op het wegdek terecht, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd. Daar werd zwaar hoofdletsel geconstateerd bij de renner van clubteam Stipa, waarmee hij uitkomt in de beloftecategorie. Vorig jaar koerste hij nog voor een juniorenploeg van Vini Fantini.

In het weekend is de jonge Italiaan bij bewustzijn gebracht, meldt de ploegleiding van Team Stipa op haar social media. De renner lijkt vooralsnog geen neurologische schade over te houden aan zijn valpartij, is helder, eet weer en zijn long- en leverwaarden herstellen zich. Volgens het team denkt hij zelfs alweer aan een terugkeer op de fiets.

Volgens de lokale krant Il Centro had Chiola ook al kort bezoek van zijn moeder.