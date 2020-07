Italiaanse belofte op intensive care na botsing met auto vrijdag 3 juli 2020 om 18:27

De 19-jarige Nicolas Chiola is met zware verwondingen aan het hoofd opgenomen op de intensive care. De Italiaanse belofterenner werd vrijdagochtend in Chieti aangereden door een automobiliste toen hij aan het trainen was.

Chiola kwam door de botsing hard met zijn hoofd op het asfalt terecht, waarna hij door de ambulance met spoed naar het ziekenhuis in Pescara werd gebracht. Daar werd ernstig hoofdletsel aangetroffen bij de coureur van de U23-ploeg Stipa di Sant’Egidio alla Vibrata. Chiola kwam vorig jaar nog uit voor een juniorenploeg van Vini Fantini.

Volgens Italiaanse media ligt Chiola momenteel in kritieke toestand op de intensive care. De politie van Chieti doet onderzoek naar het ongeluk, waarbij de automobiliste licht gewond raakte.