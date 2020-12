Italiaans kampioenschap 2021 op WK-parcours van Imola

De Italiaanse wielerfederatie FCI heeft het Italiaans kampioenschap wielrennen 2021 toegewezen aan Imola. De organisatie is in handen van ExtraGiro, dat afgelopen najaar ook al nauw betrokken was bij het WK wielrennen dat op en rond het circuit verreden werd.

Met de toewijzing wil de Federazione Ciclistica Italiana een dankwoord uitspreken aan Imola, dat in no time een wereldkampioenschap op wist te tuigen. Het plan is om van 18 tot en met 20 juni 2021 vier wedstrijden af te werken. De meeste ogen zullen gericht zijn op de titelstrijd op de weg voor mannen, maar zal gestreden worden om de tijdrittitels voor elite-mannen, elite-vrouwen en junioren-vrouwen.

Vrouwen en beloften

In 2022 is het de beurt aan de vrouwen om op het WK-parcours (met de Mazzolano en Gallisterna als scherprechters) uit te maken wie Italiaans kampioene op de weg wordt. Weer een jaar later volgt de titelstrijd voor beloften-mannen op het traject rondom Imola.

Bovendien wil de organisatie overal op het parcours wegwijzers plaatsen, zodat toeristen te allen tijde het rondje kunnen fietsen. “Zo kunnen we ook het exacte punt waar Julian Alaphilippe is vertrokken aangeven”, vertelt organisator Marco Selleri. “Ook kijken we naar de mogelijkheid om het WK-circuit één dag per jaar te sluiten voor verkeer, zodat amateurs en toeristen op die dag volop kunnen genieten van een dag in de heuvels rond Imola.”