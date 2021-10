Dubbelslag voor Ryan Mullen op Iers kampioenschap

Ryan Mullen heeft op het Iers kampioenschap wielrennen een dubbelslag geslagen. De 27-jarige hardrijder van Trek-Segafredo veroverde zondag de nationale wegtitel. Eerder deze week werd hij ook al tijdritkampioen van Ierland.

Mullen moest in de wegwedstrijd afrekenen met Daire Feeley. De derde plaats was op 38 seconden achterstand voor Conn McDunphy van EvoPro. In 2014 en 2017 werd Mullen ook al nationaal kampioen op de weg.

Donderdag wist tijdritspecialist Mullen voor de vijfde keer het Iers kampioenschap tijdrijden te winnen. Hij was na ruim 33 kilometer zestien seconden sneller dan Nicolas Roche. Marcus Christie won brons op 1.11 minuut achterstand.

Momenteel komt Mullen nog uit voor Trek-Segafredo, de komende twee seizoenen rijdt hij voor BORA-hansgrohe.