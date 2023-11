donderdag 2 november 2023 om 11:59

Italiaan Kristian Sbaragli heeft een nieuwe ploeg gevonden

Kristian Sbaragli is onder de pannen voor 2024. De 33-jarige renner heeft getekend bij Team Corratec-Selle Italia. De Italiaan moest op zoek naar een nieuwe werkgever, nadat hij geen nieuw contract kreeg van Alpecin-Deceuninck.

Vorige maand maakte Alpecin-Deceuninck de gehele selectie voor het WorldTeam van 2024 bekend. Daarin was geen plek voor Kristian Sbaragli, maar de oud-renner van Dimension Data en Israel Cycling Academy was daar al lange tijd van op de hoogte. “We hebben de laatste maanden veel gesproken. Het project van de ploeg is de komende jaren wat anders”, liet Sbaragli weten aan WielerFlits.

“De laatste vier jaar heb ik echt genoten hier. Ik ga de ploeg verlaten, maar met een goed gevoel en mooie herinneringen. Dat is van beide kanten zo, maar ook dat is wielrennen. Ik heb nog niets getekend, maar ik hoop iets te vinden wat acceptabel is voor mijn toekomst. Ik ben ook nog relatief jong, of in ieder geval niet superoud. Stoppen is altijd een optie, maar ik wil dat graag voorkomen.”

Sbaragli hoeft zich inmiddels niet meer druk te maken over zijn toekomst, aangezien hij heeft getekend bij de Italiaanse formatie Team Corratec-Selle Italia. “Ik kan niet wachten op het komende seizoen. Ik moet de ploeg bedanken voor het vertrouwen en geloof in mijn potentieel. Ik hoop dit volgend jaar met resultaten terug te betalen”, laat Sbaragli weten op de website van zijn nieuwe werkgever.

Vierde aanwinst

Sbaragli is de vierde aanwinst voor Team Corratec-Selle Italia richting 2024. De ploeg kondigde eerder al de komst van Niccolò Bonifazio, Mark Stewart en Alessandro Monaco aan. Nederlander Etienne van Empel verlengde onlangs al zijn contract bij de ploeg.