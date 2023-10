Nick Doup • maandag 16 oktober 2023 om 07:18

Kristian Sbaragli in gesprek met meerdere ploegen voor 2024

Kristian Sbaragli is nog altijd op zoek naar een nieuwe ploeg voor 2024, nadat hij geen nieuw contract kreeg van Alpecin-Deceuninck. Na vier jaar verlaat hij de Belgische ploeg in goede harmonie. “Dit kan gebeuren”, aldus de 33-jarige Italiaan tegen WielerFlits. “Maar het was geen verrassing voor mij.”

Eerder deze week maakte Alpecin-Deceuninck de gehele selectie voor het WorldTeam van 2024 bekend. Daarin was geen plek voor Sbaragli, maar de oud-renner van Dimension Data en Israel Cycling Academy was daar al lange tijd van op de hoogte. “We hebben de laatste maanden veel gesproken. Het project van de ploeg is de komende jaren wat anders”, geeft Sbaragli aan.

“De laatste vier jaar heb ik echt genoten hier. Ik ga de ploeg verlaten, maar met goed gevoel en mooie herinneringen. Dat is van beide kanten zo, maar ook dat is wielrennen”, vertelt hij.

Bij Alpecin-Deceuninck sluiten ze zich bij de woorden van Sbaragli aan. De ploegleiding laat ons weten dat zijn leeftijd een rol speelde in het besluit, maar dat ze met hem vooral afscheid nemen van ‘een goede renner en fraaie man’.

Waar we Sbaragli in 2024 gaan zien koersen, is nog onbekend. “Ik heb nog niets getekend, maar ik hoop iets te vinden wat acceptabel is voor mijn toekomst. Ik ben ook nog relatief jong, of in ieder geval niet superoud, maar ik wil ook niet koersen om te koersen. Stoppen is altijd een optie, maar ik wil dat graag voorkomen. Daarom moet ik goed kijken welke ploeg en welk project bij mij past. Er lopen nog gesprekken, maar er is nog niets getekend.”