Israel Start-Up Nation plant virtuele koers om mondkapjes in te zamelen zaterdag 28 maart 2020 om 14:25

Israel Start-Up Nation heeft voor zondag een koers gepland op het virtuele trainingsplatform Zwift om ziekenhuizen aan mondkapjes te helpen. Voor elke deelnemer wordt een mondkapje aan een ziekenhuis gedoneerd. Onder anderen Dan Martin, Alex Dowsett en Andre Greipel rijden mee.

De Team ISN Medical Aid Ride, waaraan elke gebruiker van Zwift kan meedoen, duurt negentig minuten (aan 2-2,5 w/kg) met een wedstrijd in de laatste twintig minuten. Meer dan vijftien profs van Israel Start-Up Nation hebben hun deelname al toegezegd. Voor elke deelnemer doneren de Canadese post- en pakketbezorger Chit Chats en Reinvent een mondkapje aan een ziekenhuis.

“De situatie waarin we ons bevinden is werkelijk ongekend, maar het heeft ook de ongelooflijke menselijke kracht laten zien”, zegt Dan Martin. “Door thuis te blijven en binnen te trainen leveren we een kleine bijdrage aan de deze strijd. Ik hoop dat deze doneeractie een enorm verschil kan maken voor de mensen die hun leven op het spel zetten voor anderen.”

De Team ISN Medical Aid Ride staat gepland voor zondag 29 maart om 15.00 uur.