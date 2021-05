Israel Start-Up Nation met Hermans en Froome naar Dauphiné

Ben Hermans is de kopman van Israel Start-Up Nation in het Critérium du Dauphiné dat zondag van start gaat. De Belgische renner is het speerpunt voor het algemeen klassement. Ook Chris Froome maakt deel uit van de zevenkoppige selectie.

“In het Critérium du Dauphiné willen we aanvallend koersen, proberen een etappe te winnen en een goed klassement rijden met Ben Hermans”, laat ploegleider Rik Verbrugghe weten. “Ben is onze vooruitgeschoven kopman, maar ook de andere jongens krijgen hun kans. We zijn hier niet de favorieten, maar we bekijken alles per dag en als we naar huis gaan met een etappezege en een goed klassement zou het perfect zijn.”

Drievoudig eindwinnaar Chris Froome kijkt ernaar uit om zijn benen te testen nadat hij onlangs op hoogtestage was. De Brit is nog steeds op de terugweg na zijn zware val tijdens de Dauphiné van twee jaar geleden en wil eind volgende maand aan de start van de Tour de France staan. “Dit is een kans om op een uitdagend parcours mijn benen te testen en te zien hoeveel vooruitgang ik de afgelopen maand heb geboekt.”

Het Critérium du Dauphiné staat voor 30 mei tot en met 6 juni op de kalender.

Selectie voor het Critérium du Dauphiné 2021

Alex Cataford

Chris Froome

Omer Goldstein

Ben Hermans

Reto Hollenstein

Alexis Renard

Mads Würtz Schmidt