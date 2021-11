Israel Start-Up Nation houdt contacten met Premier Tech warm: “Maar nog geen deal”

Premier Tech, de Canadese sponsor die de banden met Astana verbrak, spreekt met Israel Start-Up Nation over een mogelijke samenwerking. Eerder draaiden gesprekken met BikeExchange en Qhubeka NextHash op niets uit. Sylvan Adams, eigenaar van ISN, zegt dat Premier Tech-CEO Jean Bélanger zijn tijd neemt.

Bélanger vertoefde het voorbije weekend, tijdens het eerste deel van het trainingskamp van Israel Start-Up Nation, samen met onder meer Jakob Fuglsang, Hugo Houle en ploegleider Steve Bauer in hun thuisbasis Jeruzalem. Zowel Fuglsang, Houle als Bauer maakten in het tussenseizoen de overstap van Astana naar het Israëlische team.

Stiekem hoopt teameigenaar Sylvan Adams op een nauwere samenwerking met Bélanger en Premier Tech, dat na een meningsverschil over de toekomstvisie een paar maanden geleden aankondigde afscheid te nemen van Astana. Premier Tech wil in het wielrennen blijven, maar gesprekken met BikeExchange en Qhubeka NextHash draaiden op niets uit.

Mede-eigenaar

Probleem was dat Bélanger meer wilde dan zomaar sponsor zijn. Hij hoopt ook mede-eigenaar worden van het team waarin hij aanhaakt. Door zijn aanwezigheid in Jeruzalem – en de transfers van Houle, Fuglsang en Bauer – wordt Premier Tech ook aan Israel Start-Up Nation gelinkt.

“Het onderwerp is zeker ter sprake gekomen”, zegt Adams aan Cyclingnews. “Jean was hier, hij houdt van het wielrennen en ik denk dat hij hier een goede tijd heeft gehad. Het werkte niet bij Astana, dus neemt hij nu de tijd voor hij een nieuwe zet doet. Het zou volgens mij een goed idee zijn om de krachten te bundelen. Maar vandaag is er nog geen deal.”

Zowel Adams als Bélanger zijn Canadezen, net als Bauer en Houle. Toch wordt verteld dat hun overstap naar ISN los staat van een connectie met Premier Tech. Anderzijds gaf Fuglsang wel aan dat hij een deal had met Bélanger van Premier Tech dat hij hem zou vergezellen. Wordt wellicht vervolgd…