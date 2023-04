Israel-Premier Tech zonder Dylan Teuns in Amstel Gold Race

Dylan Teuns stond op de planning voor de Amstel Gold Race, maar de heuvelspecialist van Israel-Premier Tech ontbreekt in de Nederlandse klassieker. Afgelopen woensdag ontbrak Teuns ook al in de Brabantse Pijl wegens ziekte.

Volgens ploegleider Rik Verbrugghe sloeg Teuns, die ook bekendmaakte dat onlangs zijn relatie verbroken is, uit voorzorg de Brabantse Pijl over. “In het vooruitzicht van de Ardennenklassiekers wilden we geen enkel risico met hem nemen. Hij voelt zich voor de rest wel goed, conditioneel is er niets aan de hand”, zei hij tegen Het Laatste Nieuws.

Maar nu blijkt Teuns dus toch niet inzetbaar in de Amstel Gold Race. Voor de Waalse Pijl, die hij vorig jaar wist te winnen, en Luik-Bastenaken-Luik staat hij nog wel op de planning.

Het ProTeam van Israel-Premier Tech rekent nu op Michael Woods en Simon Clarke. Laatstgenoemde was de nummer twee in de bijzondere editie van de Amstel Gold Race die door Mathieu van der Poel gewonnen werd.

