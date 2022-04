Israel-Premier Tech met Fuglsang en heroptredende Nizzolo in Brabantse Pijl

Israel-Premier Tech heeft zijn zeven renners tellende selectie voor de Brabantse Pijl bekendgemaakt. De meest opvallende naam is die van Giacomo Nizzolo. De Italiaanse sprinter maakt woensdag zijn rentree na een periode van inactiviteit. Ook Jakob Fuglsang en Daryl Impey zijn van de partij.

Nizzolo kwam voor het laatst in actie in Milaan-San Remo. De snelle Italiaan kwam in deze koers ten val in de afdaling van de Poggio, waardoor hij zijn kansen op een eventuele zege in rook zag opgaan. Nizzolo wist nog wel als achttiende de finish te bereiken, maar bleek last te hebben van een breukje in zijn pols. De Italiaan moest zo gas terugnemen en passen voor de daaropvolgende voorjaarswedstrijden in België.

Nu is Nizzolo weer fit en in staat om deel te nemen aan de Brabantse Pijl. De Europese kampioen van Plouay zal normaal gesproken niet als kopman worden uitgespeeld. Met de ervaren Fuglsang en Impey en de Let Krists Neilands beschikt de ploeg over meerdere pionnen voor de midweekse klassieker. Hugo Houle, Mads Würtz Schmidt en Reto Hollenstein vervolledigen de selectie.

Sep Vanmarcke, die zondag weer eens hoopt te schitteren in Parijs-Roubaix, is er woensdag niet bij in de Brabantse Pijl.

Ook BORA-hansgrohe heeft zijn huiswerk ingeleverd voor de Brabantse Pijl. De Duitse formatie start zonder uitgesproken kopman, maar met Nils Politt, Ide Schelling, Marco Haller, Giovanni Aleotti en Jordi Meeus zijn er wel voldoende sterke mannen geselecteerd. Schelling eindigde vorig jaar nog als vierde in de Brabantse Pijl, maar is dit seizoen nog op zoek naar het goede gevoel. Jonas Koch en Martin Laas maken de selectie compleet.