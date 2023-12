maandag 4 december 2023 om 11:39

Israel-Premier Tech heeft selectie rond na verlengen twee Israëliërs

Guy Sagiv en Itamar Einhorn zullen ook in 2024 uitkomen voor Israel-Premier Tech. Beide Israëliërs hebben hun contract bij het ProTeam met één jaar verlengd. Israel-Premier Tech heeft daarmee de selectie voor volgend jaar rond.

Einhorn is de huidige Israëlisch kampioen. De 26-jarige sprinter won in 2021 een etappe in de Ronde van Slowakije en was afgelopen seizoen de beste in de openingsrit van de Ronde van Tsjechië. “Het seizoen 2023 was verre van slecht”, zegt hij op de site van Israel-Premier Tech. “Ik hoop volgend jaar te kunnen blijven bijdragen aan alles wat van me gevraagd wordt, of dat nou goede sprints rijden of het pakken van punten is.”

“Ik wil nog altijd de lastige opdracht voltooien op een wedstrijd te winnen in België en ik hoop die kans te krijgen. Tegelijkertijd heb ik mijn ogen ook gericht op de Olympische Spelen in Parijs. Ik heb dit jaar hard gewerkt om genoeg punten te pakken om dat te verwezenlijken en ik voel dat ik de eer verdien om Israël te vertegenwoordigen.”

Voor Sagiv zal 2024 zijn tiende jaar bij Israel-Premier Tech zijn. “Het was geweldig om de reis van het team van binnenuit te ervaren – van een klein Continental-team naar een van de grote WorldTeams”, zegt de 28-jarige renner. “Ik ben nog steeds gemotiveerd om door te gaan de komende jaren. Mijn doel in 2024 is om constanter te zijn. Er waren verschillende wedstrijden in de afgelopen jaren waar ik een rol speelde in de geweldige resultaten van het team en ik heb de ambitie om de komende jaren nog vaker belangrijk te zijn.”

Ploeg compleet

Israel-Premier Tech heeft de selectie voor 2024 compleet met het verlengen van Einhorn en Sagiv. In totaal staan er dertig renners op het rooster. Er zijn tien nieuwkomers, namelijk: Pascal Ackermann, George Bennett (beiden UAE Emirates), Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), Michael Schwarzmann (Lotto Dstny), Jake Stewart (Groupama-FDJ), Ethan Vernon (Soudal Quick-Step), Riley Sheehan (Denver Distruptors) en Oded Kogut, Nadav Raisberg en Riley Pickrell uit de opleidingsploeg.

Daar staan eveneens tien vertrekkers tegenover. Daarbij onder meer Ben Hermans (Cofidis), Giacomo Nizzolo (Q36.5), Daryl Impey (stopt) en Sep Vanmarcke, die in de ploegleiderswagen stapt. Waar de toekomst van Jens Reynders ligt, is nog niet bekend, liet de Belg onlangs weten in gesprek met WielerFlits.