Youri IJnsen • woensdag 29 november 2023 om 07:00

Veiligheid in het geding voor renners Israel-Premier Tech: ploeg neemt maatregelen

Al bijna twee maanden woedt er een bloedige oorlog tussen Israël en Hamas, de machthebbende partij in de Gaza-strook. Daarvan ondervindt Israel-Premier Tech dagelijks de gevolgen. Ze neemt daarom maatregelen. Dat bevestigt de ploeg zelf middels een statement aan WielerFlits.

Vanuit de renners en staf klinken geluiden dat zij het niet prettig vinden om met auto’s en kleding rond te rijden waarop Israël geprint is. Ze zijn bang voor vergeldingsacties. In sommige gevallen kwam het voor dat renners tijdens hun trainingen de protestacties of pro-Palestina-demonstraties passeerden. De grootste angst is er voor zogenoemde lone wolves: eenlingen die renners of staf opsporen en hen – op wat voor manier dan ook – in de oorlog betrekken. Ploegleiders zouden daarom liever niet meer met auto’s op de oprit willen staan met de opdruk van Israel daarop en renners zouden er liever voor kiezen om niet meer in het tenue van de ploeg te trainen.

Inmiddels begreep WielerFlits dat er een speciaal trainingsshirt is ontwikkeld, zonder opdruk. Dat bevestigt het team middels een officieel statement: “2024 is ons tiende seizoen in het profpeloton en we blijven trots koersen als Israel-Premier Tech. De veiligheid en beveiliging van de leden van ons team is voor ons het allerbelangrijkst. Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen. Hiertoe behoort het gebruik van een trainingstenue. Deze kunnen onze renners aantrekken als ze buiten de racebubbel zijn of alleen trainingen afwerken, als zij zich daartoe genoodzaakt voelen.”

Ploegeigenaar wil niet zwichten voor terroristen

De veiligheid van renners is in het geding. Dat werd volgens een aantal van hen meteen merkbaar tijdens de laatste wedstrijden van het seizoen in Veneto, Italië. De ploegbus werd onder zwaar bewapende politie-escortes begeleid en bij de start en finish werden voertuigen van de ploeg meermaals binnenstebuiten gekeerd om te controleren of er geen explosieven waren aangebracht. Navraag bij de ploeg leert dat de escortes al een paar seizoenen de norm zijn voor Israel-Premier Tech bij elke koers in Italië. Dat is volgens een woordvoerder niets nieuws als gevolg van het conflict in Israël en de Gaza-strook.

Ploegeigenaar is de steenrijke Canadese zakenman Sylvan Adams. Hij is joods en emigreerde in 2015 naar Israël. Onlangs sprak hij met Radio Cycling over de oorlog, maar zijn uitspraken daar zouden de zorgen van renners en staf alleen maar hebben vergroot. “Moeten we ons laten intimideren door genocide-terroristen? Toen ISIS de wereld bedreigde, stopte die toen met draaien? Moeten we dan bang zijn? Nee, daarvoor gaan we niet buigen. We gaan door met ons dagelijkse werk. We verwachten een normaal seizoen en gaan ons niet verstoppen”, stelt Adams.

In februari zijn enkele koersen in het Midden-Oosten. De AlUla Tour, Muscat Classic en Tour of Oman reed Israel-Premier Tech vorig jaar niet. De UAE Tour wel. Voor die WorldTour-koers heeft de ploeg een gegarandeerde wildcard, maar starten is niet verplicht.

In de WielerFlits Podcast komt dit onderwerp na 24.52 minuten

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed