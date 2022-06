Israël-ploegleider Demol over degradatiestrijd: “Voldoende kwaliteit om ons te redden”

Interview

Net als een aantal andere teams verkeert ook Israël-Premier Tech in acute degradatienood. Wij spraken ploegleider Dirk Demol over de oorzaak en de gevolgen. “Dat we in die situatie beland zijn, bemoeilijkt zelfs eventuele transfers”, geeft hij toe. “Maar we zijn hoopvol: met de kwaliteit die wij in huis hebben, denk ik dat we ons kunnen redden.”

“Iedereen is er mee bezig”, vertelt Demol. “Het is wat dezer dagen. Punten tellen, de ranking bijhouden. Het is een belangrijk onderdeel van onze job geworden.” De 62-jarige West-Vlaming zegt dat ze bij Israël-Premier Tech ergens in april, mei de bui voelden aankomen. “Met dank aan alle tegenslag die we in het voorjaar hebben meegemaakt.”

“Ik ga niet in detail treden, want het was echt niet meer normaal. De ellende begon in Milaan-San Remo. Giacomo Nizzolo kwam er voor het eerst in zijn carrière met de besten mee over de Poggio, maar ging in de afdaling tegen de grond. Blijkt hij twee dagen later ook nog en beentje in de hand gebroken.”

Forfait in de Ronde van Vlaanderen

“Geen punten in de Primavera en hij was ook out voor Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem, wedstrijden waarin Nizzolo vorig jaar respectievelijk vierde en tweede werd. Intussen was Ben Hermans uitgevallen. Ben kampte het hele voorjaar met long covid. Maandenlang kon hij niet eens twee uur per dag fietsen. Pas nu is hij opnieuw echt aan trainen toe. Maar ook Ben is iemand die in de kleinere rittenkoersen een pak punten pakt.”

Ook de rest van ons Vlaamse voorjaar draaide in de soep. Sep Vanmarcke is een paar keer ziek geweest, maar ook anderen werden niet gespaard. In Dwars door Vlaanderen hadden we nog drie renners aan de start, voor de Ronde hebben we collectief forfait moeten geven. Ik dacht dat ik in een nachtmerrie beland was.”

Intussen lijken de troepen van eigenaar Sylvan Adams wel weer op de goede weg. Michael Woods won La Route d’Occitanie, Fuglsang eindigde derde in de Ronde van Zwitserland. “We leven in de hoop dat we ons gaan redden en de licentie behouden”, zegt Demol. “Het gaat echt de goede kant op en als de tegenslag in de tweede helft van het seizoen achterwege blijft, moet dat lukken. We hebben sowieso voldoende kwaliteit in huis.”

Demol vertelt dat in functie van die degradatiestrijd ook de ploegleiding van Israël-Premier Tech ook de kalender heeft herbekeken. “We hebben inderdaad een aantal wedstrijden in België en buurlanden toegevoegd. Denk maar aan koersen als GP Scherens in Leuven, de Omloop van het Houtland in Lichtervelde of Koolskamp Koerse. Oorspronkelijk zouden we die niet rijden, maar nu proberen we ons hier en daar nog op de startlijst te krijgen.”

Koers in de koers

“Maar dat doen ook andere teams als Lotto Soudal, BikeExchange en EF”, beseft hij. “Ach, soms is het frustrerend. De puntentelling is wat ze is, maar we hebben het gevoel dat we het niet in eigen handen hebben gehad door de valpartijen, blessures en langdurige ziektes. Dan ga je soms renners iets te vroeg weer inzetten en dat is niet bevorderlijk. Misschien hadden we beter wat meer koersen geannuleerd, maar achteraf is het makkelijk praten.”

Naast het toevoegen van wedstrijden wordt bij de betrokken teams ook anders gekoerst, geeft Demol toe. Zoals bij Cofidis, waar ze de laatste weken in eendagskoersen met twee sprinten. “Dat gebeurt dan inderdaad. Ook bij ons wordt daarover gepraat. Of de lead-out die, in plaats van opzij te gaan, zelf doorsprint en nog een paar punten pakt. Het wordt echt een strijd tot het einde. In september wordt dat een koers in de koers, hé.”

Tourploeg rond Fuglsang en Woods

De degradatiestrijd lijkt ook zijn gevolgen te hebben op het transferbeleid. “Omdat we vandaag geen zekerheid hebben van ons WorldTour-statuut. Sommige renners willen wel zeker zijn dat ze in een WorldTeam terechtkomen. Dat zorgt voor wat vertraging, dat klopt. Wat het voor het team zou betekenen als we toch degraderen? Daar willen we vandaag niet aan denken.”

Is de hoop dat Israël Premier Tech zich alsnog redt, wel gewettigd? “Onze Tourploeg wordt gebouwd rond Woods en Fuglsang, zonder echte sprinter. We hopen dat onze klassementsrenners punten pakken”, aldus Demol. “Vanmarcke rijdt – bewust – de Tour niet, zodat hij volledig kan toewerken naar die wedstrijden die hem goed liggen. Hij is altijd goed in het najaar en won in het verleden niet toevallig in Plouay. Ook Nizzolo kan veel punten pakken in bijvoorbeeld Hamburg of het Canadese tweeluik, wat op zijn lijf geschreven is. Nog eens, we staan er niet rooskleurig voor, maar we hebben zeker voldoende kwaliteit om ons te redden. Dat vertrouwen is er.”