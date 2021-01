Iserbyt over WK-kansen in Oostende: “Parcours is niet echt mijn ding”

In Oostende zullen alle ogen gericht zijn op Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar wellicht kan Eli Iserbyt komende zondag verrassen op het WK veldrijden. “De elleboog is echter nog niet super en het parcours is ook niet echt mijn ding”, klinkt Iserbyt niet al te hoopvol.

De 23-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal schoot deze winter als een komeet uit de startblokken, maar Iserbyt sukkelt sinds zijn zware valpartij in de Superprestigecross van Zolder met een elleboogblessure. “Ik heb met die blessure niet echt mijn ding kunnen doen de voorbije maand”, zo laat hij weten aan Extra Time Cross.

In Oostende mikt Iserbyt wel op een goede klassering, maar denkt hij ook meteen aan een medaille? “Een derde plek zal misschien net te hoog gegrepen zijn. Ik hoop op een superdag, maar sportief gezien komt niemand in de buurt van Mathieu en Wout. Dat weet iedereen. Die twee rijden echt heel snel, sneller dan vorig jaar.”

“Ik hoop zondag mee te doen voor een top 5-notering. En als je mee kunt doen voor een top 5-plaats, is het ook mogelijk om mee te doen voor de derde plek. Wie de favoriet is voor de wereldtitel? Ik denk dat dit WK het meest geschikt is voor Wout, ook al omdat de technische passage niet heel moeilijk is.”

Toon Aerts: “Ik heb een uitzonderlijk goede dag nodig”

Ook Toon Aerts zal stiekem hopen op een medaille in Oostende. In Bogense en Dübendorf veroverde hij al een bronzen plak. “Voor de eerste plaats zijn er twee renners, maar er is geen echte favoriet. Dat is ook het geval voor de strijd om plek drie. Als ik op het podium eindig, is dat wel een succes. Ik heb het gevoel dat er nu meer kanshebbers zijn.”

“Ik heb zondag wel een uitzonderlijk goede dag nodig. Het gaat de laatste weken wel weer iets beter, maar het is zeker niet het seizoen wat ik ervan had verwacht.” Over het parcours zegt Aerts het volgende: “Het is een zwaar parcours. Ik lig niet echt wakker van het weer, dat zal niet veel invloed hebben op het strand. Het verschil zal niet worden gemaakt op de paardenrenbaan.”