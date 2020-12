Iserbyt over winst in Boom: “Verrast dat ik plots weg was”

Eli Iserbyt trok zondag de Superprestige-manche van Boom naar zich toe. Voor de mede-kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal een bevestiging dat hij stappen gemaakt heeft. “Ik denk dat ik dit vorig jaar niet kon”, blikte Iserbyt na afloop terug op zijn zege.

Twee rondes voor het einde wist Iserbyt weg te rijden uit een kopgroep met ook Wout van Aert, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. “Het verraste mij dat ik plots weg was, maar ik wist ook dat het moeilijk was om gaten dicht te rijden”, zegt hij. “Eerdere aanvallen leidden namelijk niet tot veel voorsprong. Ik vond ook niet dat iemand echt wegreed op de stukken bergop.”

Zuinige start

Toch was de heuvelachtige cross in Boom zwaar. “Ik voelde het enorm, maar ik heb het geluk gehad dat ik in de beginfase wat minder gedaan heb dan de rest. Misschien omdat ik zuinig heb gereden in het begin, dat mij dat heeft geholpen aan het einde”, denkt Iserbyt. “Ik wist ook dat als ik ergens een gaatje had, dat ik wel voorop kon blijven. Dat gebeurde toen we opdraaiden met nog twee ronden te gaan.”

“Bergop was het heel erg stompen, omdat je achterwiel volledig doordraaide. Het was echt een Toon- en Wout-rondje, dus ik ben blij dat ik hier win”, legt de Europees kampioen uit. Tijdens de cross kwam hij erachter dat hij van tactiek moest veranderen. “Nu kon ik nooit mijn stempel drukken bergop. Het ging echt om tempo en niet om die korte snokken.”

Superprestige

In het klassement van de Superprestige gaat Iserbyt nu ruim aan de leiding, maar met de eindzege is hij nog niet bezig. “Ik ging vandaag voor de dagoverwinning en naar het klassement kijken we in de laatste wedstrijd wel. Ik weet van de Wereldbeker van vorig jaar dat ik niet te vroeg moet denken dat het binnen is”, lacht hij.