zondag 8 oktober 2023 om 19:27

Iserbyt niet verrast door Nys: “Als je zijn wegkoersen zag, dan komt hij op dit parcours naar boven”

Video Eli Iserbyt moest in de eerste Belgische cross van het seizoen genoegen nemen met de tweede plaats, nadat hij in de sprint geklopt werd door Thibau Nys. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal is niet verrast dat Nys junior nu al meedoet bij de profs. “Als je zijn wegkoersen ziet, komt hij er bovenuit in wedstrijden zoals vandaag”, aldus Iserbyt tegen WielerFlits.

“Het parcours van vorig jaar lag mij net iets beter”, doelt hij op de parcoursverandering die is gedaan in de Exact Cross van Beringen. “maar al bij al heb ik een goed gevoel en ben ik blij met mijn prestatie.”

Nochtans begon de wedstrijd niet goed voor Iserbyt. “Ik had een heel slechte start. Ik was niet attent genoeg en zat een beetje ingesloten. In de eerste helft was ik niet echt super, dus moest ik in de wedstrijd komen. Maar ik was net te laat in de kopgroep om zo efficiënt mogelijk de finale in te gaan. Eigenlijk reed ik de hele wedstrijd à bloc.”

Iserbyt nam niet alle risico’s op de nieuwe, bij vlagen gevaarlijke afdalingen op de mijnterril. “Er komen nog belangrijke weken aan. Het was een heftige cross om mee te beginnen, maar ik denk dat we vandaag goed gezien hebben wat de waardeverhoudingen zijn”, blikt hij terug.