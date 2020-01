Iserbyt na zege in Nommay: “Ik ben heel diep moeten gaan” zondag 19 januari 2020 om 16:36

Uitgeput was hij. Eli Iserbyt moest even op adem komen na zijn zwaarbevochten overwinning in de Wereldbeker van Nommay. Twee keer leek hij verslagen door Toon Aerts, maar Iserbyt herpakte zich en kwam juichend over de streep. “Ik ben heel diep moeten gaan”, zei hij na afloop in het flashinterview.

“Het was een heel lange wedstrijd, maar wel een rondje dat mij op het lijf geschreven was”, aldus de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Toon was in de eerste helft van de cross beter en ik moest wat op mijn tempo letten. Ik heb daarna een aantal wissels overgeslagen om dichter te kunnen komen en dat lukte ook.”

Iserbyt maakte in de tweede helft van de cross bijna twintig seconden goed. Hij durfde het zelfs aan te laten komen op een spurt tegen Aerts. “Op de weg voelde ik dat ik goed was, maar het werd uiteindelijk geen sprint. De laatste keer bergop, dat was mijn grote geluk. Hij geraakte niet boven en daardoor kon ik weer aansluiten, anders was dat nooit gelukt”, zegt Iserbyt.