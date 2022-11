Eli Iserbyt derde in Hulst, maar verliest leiding in Wereldbeker

Eli Iserbyt gaat niet meer aan kop in de Wereldbeker veldrijden. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal eindigde zondag als derde in de Wereldbeker van Hulst, maar zag zijn grote concurrent Laurens Sweeck als tweede over de streep komen. Toch was Iserbyt na afloop niet ontevreden over zijn race.

Iserbyt leek in het Zeeuwse Hulst genoegen te moeten nemen met een vierde plaats, maar profiteerde in de slotfase nog optimaal van de pech van Tom Pidcock, die op weg leek naar plek twee. Iserbyt finishte zo toch nog als derde, maar deed alsnog ‘slechte’ zaken in de wereldbekerstand. Laurens Sweeck pakte met zijn tweede stek namelijk net iets meer punten en gaat nu aan de leiding in de Wereldbeker, al is het verschil (vier punten) te overzien.

Iserbyt klonk na afloop van de cross echter nog behoorlijk opgewekt in het flashinterview. “Mijn laatste rondes waren heel erg goed. Ik hoop dat ik de komende weken nog verder kan verbeteren. Laurens is bezig aan een sterk seizoen en ik denk dat het gevecht zal blijven tot de allerlaatste cross.”

Over Mathieu van der Poel

De zege in Hulst ging overigens naar comeback-kid Mathieu van der Poel, die in zijn eerste cross van het seizoen al meteen op de afspraak was. Toch houdt Iserbyt de moed erin met oog op de komende crossen. “Toen Mathieu me in de eerste ronde voorbijreed, dacht ik dat hij een minuut van ons zou wegrijden. Ik finish uiteindelijk nog op 22 seconden. Het is alleen maar goed voor ons dat hij niet erg ver is weggereden.”