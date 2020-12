Iserbyt: “Ik had niet verwacht zo lang mee te rijden met Van der Poel”

Eli Iserbyt kon zaterdag alleen maar tevreden zijn met zijn tweede plaats achter Mathieu van der Poel. Pas in de voorlaatste ronde moest de Europees kampioen de wereldkampioen laten gaan. “Ik had niet verwacht zo lang mee te rijden met Van der Poel.”

“Er zat veel kracht op”, gaat hij tevreden verder. “Toen hij na twee rondes wegreed, zag het ernaar uit dat hij een minuut op ons zou pakken, maar dat wilde ik niet laten gebeuren. Op de looppassages was hij nog wat minder, een echte versnelling zat er ook nog niet in bij hem.”

“Maar hij is beter dan ik had verwacht. Zelf hadden we vandaag verwacht dat Sweeck langer zou meegaan, aangezien ik zelf nogal sceptisch was over de lange zandstroken voor de wedstrijd. Dat heb ik uiteindelijk wel goed gedaan.”

In de laatste ronde kraakte Iserbyt definitief. “Het beste was er toen wel af”, legt hij uit. “Vanaf dat moment ben ik ook aan zondag gaan denken.” Dan staat in Gavere een nieuwe Superprestigecross op het programma.

“Ik heb daar vorig jaar gewonnen, maar dit jaar zal dat anders zijn. Met het natte weer zal het stompen worden. Daar verwacht ik de grote motoren van voren, dus Aerts, Sweeck en ook misschien Vanthourenhout. Hopelijk zijn we dan ook met iets meer vooraan dan vandaag.”