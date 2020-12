Iserbyt hoopt op rentree in Baal: “Bereid om een uur op mijn tanden te bijten”

Kan Eli Iserbyt op Nieuwjaarsdag zijn leidende positie in de X²O Badkamers Trofee verdedigen? Dat is na zijn zware crash in de Superprestigecross van Heusden-Zolder maar zeer de vraag. Maar de Europees kampioen is hoopvol over zijn kansen om de Grote Prijs Sven Nys in Baal te kunnen rijden.

De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam zaterdag in de derde ronde op het Circuit van Terlaemen in een bocht hard ten val en moest daardoor noodgedwongen opgeven. Iserbyt – die als leider in de Superprestige aan de wedstrijd begon – greep na de val naar zijn arm. De Kempenaar vreest voor een barst, al was op zondagmiddag was de schade nog niet geheel duidelijk.

Uitsluitsel volgt aankomende donderdag bij een CT-scan. “Mijn spieren zijn uitgerekt, ik heb wat spierscheurtjes. Die genezen niet zo snel.” Er is gestart met cryotherapie (waarbij het lichaam wordt blootgesteld aan extra kou), met als doel om zo snel mogelijk weer te kunnen crossen. “Ik wil snel hervatten. Op 1 januari als het kan”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Comfortabele fietspositie

Op de Balenberg verdedigt Iserbyt een voorsprong van 2.32 op Lars van der Haar. Niet starten heeft als consequentie dat hij vijf minuten verliest. Dat heeft Iserbyt liever niet. “Als ik wel start, kan ik de schade misschien beperkter houden. Met de juiste begeleiding en goede tape kan het misschien lukken.”

“We zullen deze week kijken hoe mijn fietspositie zo comfortabel mogelijk kan worden gemaakt. Misschien komt Baal dan te vroeg. Maar ik stel me een doel. En ik ben bereid om een uur op mijn tanden te bijten. Dat had ik zondag zelfs in Dendermonde willen doen, als het had gekund. Maar dat kon niet.”