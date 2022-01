Iserbyt geeft op tijdens BK: “Hij is ontgoocheld, maar we hebben nog twee doelen met Eli”

Eli Iserbyt besefte op voorhand dat Wout van Aert de torenhoge favoriet was voor het Belgisch kampioenschap veldrijden in Middelkerke, maar een podiumplaats moest tot de mogelijkheden behoren voor de leider in de Wereldbeker en de Superprestige. Hij haalde echter na een kapot versnellingsapparaat de finish niet.

Iserbyt vertelde achteraf aan Het Laatste Nieuws: “Ik had op zich wel een goede dag. Alleen was mijn achterstand al snel redelijk groot na een mindere start. Daarop begaf ook mijn voorderailleur nog en moest ik wisselen van fiets. Vanaf dat moment werd mijn gevoel minder en minder en kwam ik in een positie waarin ik de keuze moest maken tussen afstappen en doorrijden.”

Met het oog op het WK in Fayetteville op zondag 30 januari besloot Iserbyt de koers te verlaten. “Gezien de kans die er straks op het WK wacht, besliste ik om te stoppen omdat dat met het oog op de toekomst het beste leek. We gaan nu snel de planning van de laatste weken richting het WK opmaken, maar daar ben ik nu nog geen zicht op.”

Nog twee doelen

“Hij heeft zijn versnelling stuk gereden vandaag. Daarom is hij ook gestopt. De ambitie was wel om het podium te rijden en dat is niet gelukt”, vertelde Jurgen Mettepenningen, ploegmanager van Pauwels Sauzen-Bingoal, na afloop van het BK aan Focus-WTV. Laurens Sweeck reed voor de ploeg wèl naar het podium en kwam achter winnaar Van Aert als tweede over de streep.

Voor Iserbyt werd het BK echter een wedstrijd om snel te vergeten. “Hij is ontgoocheld, maar met de ploeg hebben we nog twee doelen met Eli”, ging Mettepenningen verder. “De Wereldbeker heeft hij al gewonnen. De Superprestige winnen en hopelijk wereldkampioen worden, dat is het nu nog.”