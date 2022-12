Iserbyt blij met tweede crosshelft in Boom: “Misschien wat beter opwarmen”

Eli Iserbyt eindigde in de Superprestige Boom op de derde plek. Achter de winnaar Tom Pidcock streed hij met Lars van der Haar om de tweede plaats, maar in de slotronde zat het niet helemaal mee voor de West-Vlaming. “Ik raakte na het zand niet in het klikpedaal”, vertelt de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal in het flashinterview na afloop.

“Het was daar steeds net wel of niet niet”, gaat Iserbyt door. “Rechts raakte erin, links niet. Je kunt jezelf voor de kop slaan dat dat net niet lukt.” Van der Haar ging er voorbij en pakte de tweede plaats. Na de koers gaf de Nederlander toe dat hij een beetje had geprofiteerd van het werk van Iserbyt. “Het is goed dat hij het zelf zegt, ik vond dat ook. Op een gegeven moment had hij wel een keer mogen overnemen.”

“Maar goed, de laatste twee ronden reed hij wel weer heel rap. Als hij had gekund, hadden we misschien samen nog wat dichter bij Pidcock kunnen komen. Maar de eerste helft reed Pidcock wel heel indrukwekkend”, aldus Iserbyt, die momenteel derde staat in de Superprestige. Hij heeft 52 punten, drie minder dan zowel Van der Haar als Sweeck. “Het is jammer dat ik vandaag nog net een puntje verlies in het klassement. Het zal er nog om gaan spannen, denk ik.”

Opwarmen

Iserbyt vertelde ook dat de openingsrondes nog enigszins moeizaam verliepen, maar dat hij nadien beter in de wedstrijd kwam. “In het begin had ik het geluk dat Michael het tempo maakte, want toen kon ik het net niet. In de tweede helft loopt het steeds iets beter en voel ik me ook wat beter. Misschien moet ik me in de toekomst wat beter opwarmen, zodat het vanaf het begin ook lukt. Maar ik ben zeker content met mijn tweede helft.”