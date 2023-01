Eli Iserbyt over ‘ploegmaat’ Pim Ronhaar: “Hij reed altijd een stevig tempo”

Wout van Aert was in de X2O Trofee Hamme ongenaakbaar, maar daarachter was het tot in de laatste ronde spannend voor plek twee. Uiteindelijk bleef Eli Iserbyt zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout (derde) en Pim Ronhaar (vierde) voor. Voor Iserbyt was het überhaupt al een goede dag, want hij liep in de X2O Trofee uit op naaste belager Lars van der Haar.

“Deze tweede plaats doet deugd”, zei Iserbyt na afloop voor de camera van Sporza. Ik moest er even inkomen, maar de laatste twee rondes voelde ik me weer goed en kon ik uitlopen op Lars van der Haar.” Dat was mede te danken aan Ronhaar (nochtans een ploeggenoot van Van der Haar), vertelde Iserbyt. “Met Pim Ronhaar hadden we een beetje een derde ploegmaat bij in de kopgroep”, lachte de West-Vlaming. “Hij reed altijd een stevig tempo.”

“Het klassement van de X2O-trofee is belangrijk voor mij, want het is het enige klassement dat ik nog kan winnen”, vervolgde de Iserbyt, die inmiddels een voorsprong van twee minuten 35 seconden voorsprong heeft op Van der Haar, nog altijd de nummer twee. Er volgen nog twee crossen voor de X2O Trofee. Eerst in Lille (12 februari), daarna in Brussel (19 februari).

Voorafgaande aan die veldritten wil Iserbyt zich echter nog van zijn beste kant laten zien op het WK in Hoogerheide (zondag 5 februari). “Morgen rijd ik nog in Besançon om wat extra hardheid in te bouwen, om dan volgende week wat rustiger aan te doen”, vertelde hij over zijn voorbereiding.