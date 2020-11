Iserbyt: “Blij dat ik Michael Vanthourenhout lange tijd bij mij had”

Eli Iserbyt maakte zijn topfavorietenrol met verve waar, vandaag op het Europees kampioenschap veldrijden in Rosmalen. “Mijn eerste trui bij de profs. Ik kijk er al naar uit om hem te dragen”, aldus Iserbyt in het flashinterview.

Iserbyt moest ruim driekwart cross het gezelschap van Pauwels Sauzen-Bingoal-ploeggenoot Michael Vanthourenhout dulden, maar daar was hij niet rouwig om. “Het was goed dat hij er lange tijd bij was om het tempo hoog te houden, want we waren wel heel vroeg in de wedstrijd vertrokken. Ik had een foutje gemaakt in de tweede ronde, waardoor ik full gas moest gaan in de achtervolging. Daarna besloot ik gewoon dat tempo aan te houden en er vol voor te gaan.”

Dat moest ook, want Nederlander Lars van der Haar zat hen op de hielen. “Lars zette sterk druk, zeker in het zand. Daar maakte hij telkens een paar tellen goed, op een terrein dat het mijne niet is. Daardoor moest ik extra diep gaan op de andere stroken van het parcours, om hem af te houden. Maar ik denk wel dat Michael en ik vandaag de sterksten waren.”

We zullen Iserbyt woensdag al een eerste keer in de wit-blauwe trui zien. “Dan rijd ik de Jaarmarktcross in Niel, waar ik al heel hard naar uitkijk. Deze overwinning was heel belangrijk voor het moraal. Ik kan nu met een heel goed gevoel de rest van het seizoen aanvatten, nu ik dit grote doel al binnen heb.”