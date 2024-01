donderdag 18 januari 2024 om 09:07

Isaac del Toro genoot van eerste dag in leiderstrui: “Ik zag zelfs drie kangoeroes”

Isaac del Toro gaat ook na de derde etappe van de Tour Down Under aan de leiding in het algemeen klassement. De nieuwe Mexicaanse klimsensatie kwam de sprintersrit zonder kleerscheuren door en had onderweg zelfs de tijd om te genieten van de omgeving.

“Het was een geweldige dag. De ploeg wist me goed te ondersteunen, dat voelde heel erg fijn”, keek de 20-jarige renner van UAE Emirates terug op zijn eerste dag in de leiderstrui. “De finale was wel echt crazy, maar dat was geen verrassing. We zijn er oké en zonder kleerscheuren uitgekomen. Ik denk dan ook dat we mogen spreken van een uitstekende dag. We zijn klaar voor de etappes die nog komen.”

De derde etappe, met finish in Campbelltown, verliep wel zeer hectisch. Zo gingen ook vandaag weer meerdere renners tegen de vlakte, waaronder Luke Plapp, toch een van de grootste concurrenten van Del Toro voor de eindzege in de Tour Down Under. De Australische kampioen van Jayco AlUla verloor uiteindelijk bijzonder veel tijd en kan de eindoverwinning op zijn buik schrijven.

“Om eerlijk te zijn, is het in het wegwielrennen altijd chaotisch”, aldus neoprof De Toro. “Je koerst niet altijd in perfecte omstandigheden en je moet proberen om overeind te blijven, maar zo gaat het nu eenmaal. Je probeert je toch zo goed mogelijk te positioneren. Het gaat er wel wat anders aan toe dan in mijn thuisland Mexico”, laat hij met een brede glimlach weten.

De winnaar van de Toekomstronde heeft echter wel kunnen genieten van deze speciale dag. “Ik voel me goed en heb zelfs kunnen genieten van de omgeving. Ik zag zelfs drie kangoeroes! Daar probeer ik toch wel van te genieten, want dat zie je niet elke dag. En ze zijn niet in het peloton gesprongen, daar ben ik ook heel blij mee”, grapt de leider.