dinsdag 19 september 2023 om 10:23

Wout van Aert lijkt weer helemaal fit voor de EK: “Gemiste trainingsdagen waren niet cruciaal”

Wout van Aert is een van de grote sterren die de Europese kampioenschappen in Drenthe betwist, maar hoe staat de Belg ervoor? Vorige week was hij immers enkele dagen ziek. “Ik verwacht dat Wout fit is”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Wout is een dag of twee echt van de fiets gebleven”, zegt Vanthourenhout. “Cruciale trainingsdagen waren dat niet, maar natuurlijk is ziekte nooit het ideale scenario. Herstellen kost altijd energie.”

Vorige week was het vier dagen lang stil op de Strava-pagina van Van Aert, die de Super 8 Classic aan zich voorbij liet gaan. Pas zondagochtend kwam er een nieuwe update. De 29-jarige renner reed die dag 47 kilometer, met een gemiddeld van 37,3 kilometer per uur. ‘Back on track’, schreef Van Aert, die getuige de bijgevoegde emoji’s met maagdarmproblemen kampte, bij het bericht. Een dag later fietste hij al bijna drie uur.

Van Aert is dus aan de beterende hand, maar is hij ook op tijd klaar voor het EK? Woensdag rijdt hij al de tijdrit. “Ik verwacht dat Wout fit is”, aldus Vanthourenhout. “Ik weet dat hij qua training zowel voor de wegrit als voor de tijdrit heeft kunnen doen wat hij moest doen. Hij heeft niet dezelfde intense voorbereiding gehad als voor een WK, maar hij moet zeker competitief kunnen zijn. Ik wil niet negatief doen. Ik ga af op de Tour of Britain waar Wout in goeie doen was en zich ook mentaal fris voelde.”

Van Aert én De Lie

Hoewel Van Aert de eerste man is bij België voor de wegrit van zondag, heeft Vanthourenhout ook nog de beschikking over Arnaud De Lie. “Ik heb net nog de aanloop richting plaatselijke ronde verkend”, vertelt de bondscoach. “We gaan een nerveuze, chaotische koers krijgen, waar twee kopmannen alleen maar een meerwaarde zijn. We gaan een zeer sterk uitgedund groepje krijgen, ik verwacht geen sprint van tien of vijftien man. Hopelijk zijn wij er nog met twee bij.”

Indien Van Aert en De Lie beiden in een kansrijke positie komen, zal er ‘altijd een keuze gemaakt worden’ tussen een van hen, zegt Vanthourenhout. “Welke keuze is op voorhand niet in te schatten. Ik heb een duidelijk idee over hoe de kaarten op dit moment liggen, maar de koers kan er altijd anders over beslissen. We gaan goeie afspraken maken, met twee eerlijke kerels die weten dat ze in de toekomst nog vaak kampioenschappen samen zullen rijden.”