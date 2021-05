Ion Izagirre voert Astana-Premier Tech aan in Critérium du Dauphiné

De start van het Critérium du Dauphiné nadert met rasse schreden. Astana-Premier Tech weet al welke renners zondag 30 mei namens de ploeg zullen aantreden in Issoire, waar de openingsetappe zal worden gehouden. De ploeg hoopt met Ion Izagirre op een goede eindklassering.

“Ik rijd de Dauphiné voor het eerst, maar ik denk niet dat het een grote rol zal spelen”, blikt Izagirre vooruit. “We gaan voor het hoogst haalbare in het algemeen klassement, al gaat dat niet eenvoudig worden. Na ons trainingskamp op Tenerife is de vorm in ieder geval goed.”

Naast Izagirre rekent de WorldTour-formatie ook op Alex Aranburu en Alexey Lutsenko. Zij zullen namens de ploeg jagen op etappezeges.

Selectie Astana-Premier Tech voor Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni)

Alex Aranburu

Dmitriy Gruzdev

Ion Izagirre

Alexey Lutsenko

Yuriy Natarov

Benjamin Perry

Oscar Rodriguez