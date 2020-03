IOC beslist binnen vier weken over Olympische Spelen zondag 22 maart 2020 om 19:55

Het IOC zal binnen vier weken een beslissing nemen over de doorgang van de Olympische Spelen. De organisatie zal in die periode meerdere scenario’s naast elkaar leggen, waarbij uitgegaan wordt van de huidige data (24 juli-9 augustus) en van uitstel. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité laten weten na spoedberaad vanwege de wereldwijde crisis rondom het coronavirus.

Door scenario’s te schetsen hoopt de IOC een beter beeld te krijgen over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de wereld en in Japan, het organiserende land van de Olympische Spelen. De veiligheid voor iedereen staat voorop.

Het IOC gaat onder meer onderzoeken welke venues (locaties waar gesport wordt) mogelijk niet meer beschikbaar zijn bij uitstel. Ook de miljoenen hotelboekingen zorgen voor hoofdbrekens bij het Olympisch Comité, evenals de internationale sportkalenders van de verschillende sporten zelf.

Het scenario van uitstel wordt serieus overwogen door alle betrokken partijen. “Het IOC heeft er vertrouwen in dat de discussies binnen vier weken afgerond zullen zijn”, staat in de verklaring te lezen. “De Raad van Bestuur van het IOC benadrukt dat afgelasting van de Olympische Spelen in Tokio 2020 geen enkel probleem oplost of iemand helpt. Daarom behoort afgelasting niet tot de mogelijkheden.”

Druk op het IOC

Meerdere nationale olympische comités en sportbonden hebben al opgeroepen tot uitstel (en/of afgelasting) van de Spelen in Tokio. Vanuit Nederland wil NOC*NSF snel duidelijkheid en wielerbond KNWU heeft zich hardop uitgesproken tegen voortgang van het evenement in juli en augustus.