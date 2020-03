NOC*NSF reageert op KNWU: “Goed dat bonden hun zorgen uiten” zondag 22 maart 2020 om 14:31

NOC*NSF heeft in een persbericht gereageerd op (onder meer) het statement van de KNWU. De wielerbond vindt het ‘onverstandig en bijna onverantwoord‘ om de Olympische Spelen door te laten gaan. “Het is goed dat bonden hun zorgen uiten. Ook zij maken zich terecht zorgen over de huidige situatie en hoe die zich ontwikkelt. Dat horen, herkennen en erkennen wij”, zegt NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

De Olympische Spelen van komende zomer in het Japanse Tokio staan op de tocht vanwege de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Het Internationale Olympisch Comité krijgt steeds meer verzoeken om de Spelen af te gelasten, maar het NOC*NSF steunt voorlopig de organisatie van de spelen.

“Vooral voor de topsporters is de onzekerheid over de Olympische en Paralympische Spelen nu erg vervelend”, aldus Van Zanen-Nieberg. “Ook zij zijn zeer begaan met wat er overal om hen heen, en soms zelfs dichtbij, gebeurt. Tegelijkertijd zien zij de dreiging dat waar zij al die jaren zoveel voor hebben gedaan, toch niet door zou gaan of wordt uitgesteld.”

‘Het is aan het IOC en Japan om te besluiten of de Spelen door kunnen gaan’

NOC*NSF geeft aan alleen een Nederlandse delegatie te sturen als de veiligheid en de gezondheid gewaarborgd zijn. De sportkoepel wordt daar continu over geadviseerd door experts.

“We zijn er van overtuigd dat het IOC samen met Japan alle scenario’s bekijkt, ook die van uitstel. Het is uiteindelijk aan het IOC en aan Japan om te besluiten of de Spelen eind juli in Japan door kunnen gaan. Het IOC heeft aangegeven daarbij de adviezen van de WHO op te volgen”, zegt de voorzitter van NOC*NSF.