Internationale Cyclocross Rucphen richt zich op nieuwe datum in februari

De Internationale Cyclocrosswedstrijd Rucphen zal niet op 17 januari verreden worden. De organisatie meldt in een persbericht dat de wedstrijd is afgelast. Men richt zich nu op 3 februari als nieuwe datum.

Geen uitzondering veldrijders

De organisatie voert als hoofdreden aan dat er voor topsporters in het veldrijden geen uitzonderingssituatie geldt. “Hoewel de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium zijn en ook de aanleg van het parcours al nagenoeg gereed is, maakt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en de daarop gebaseerde Ministeriële regeling het doorgaan van de wedstrijd op die dag onmogelijk”, klinkt het.

De Brabanders hopen alsnog op 3 februari een wedstrijd te kunnen organiseren. Die datum is vrijgekomen, omdat de Ehias Cross van Maldegem is afgelast. “We hopen dat het tegen die tijd beter gaat met de corona-besmettingen en dat dit ertoe leidt dat de regelingen wat versoepeld worden, zodat de wedstrijd gewoon door kan gaan.”

Hulst gaat wel door

Eerder deze week werd al het NK Veldrijden in Zaltbommel, dat op 10 januari verreden had moeten worden, afgelast. De wereldbekerwedstrijd in Hulst op zondag 3 januari gaat wel door. De organisatie van de Zeeuwse cross geeft aan van alle autoriteiten toestemming te hebben gekregen om de wedstrijd te organiseren.