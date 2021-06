Intermarché-Wanty-Gobert heeft positief nieuws over Lammertink

Intermarché-Wanty-Gobert heeft positief nieuws bekendgemaakt over de toestand van Maurits Lammertink, die afgelopen week zwaargewond raakte bij een aanrijding. “Na een paar moeilijke dagen gaat zijn herstel de goede kant op.”

Lammertink heeft geen last van misselijkheid meer. Bemoedigend, laat zijn ploeg daarover weten. Wel kampt de 30-jarige renner nog met hoofdpijn. Het team bedankt iedereen die bemoedigende berichten heeft gestuurd voor Lammertink, zijn vrouw Marion en hun twee kinderen. “Hij is in zijn herstelproces in heel goede handen.”

Dinsdag raakte Lammertink bij een botsing zwaargewond. De renner was een ijsje aan het halen bij een ijssalon in Hengelo, toen hij door een scooterrijder werd aangereden. Even verkeerde hij in levensgevaar, maar inmiddels is zijn toestand stabiel. Wel wacht hem een lange revalidatie omdat hij een schedelbasisfractuur, een gebroken kaak en een sleutelbeenbreuk heeft opgelopen.

