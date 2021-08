Intermarché-Wanty-Gobert bevestigt komst Alexander Kristoff en Sven Erik Bystrøm

Dat Intermarché-Wanty-Gobert zich voor volgend jaar versterkt met Alexander Kristoff is al even bekend, maar is nu ook officieel door de ploeg wereldkundig gemaakt. Ook werd de komst van Sven Erik Bystrøm aangekondigd. Beide renners koersen nu nog voor UAE Emirates.

Kristoff, winnaar van 79 profkoersen, en oud-beloftenwereldkampioen Bystrøm moeten de ploeg in de klassiekers en de sprints versterken. “In mijn carrière bleef ik vaak trouw aan een team, maar ik voelde dat ik aan een nieuwe uitdaging toe was. De structuur van Intermarché-Wanty-Gobert heeft me echt verleid! Ik zal voor het eerst in een team terecht komen waarbij de klassiekers écht prioriteit zijn”, licht Kristoff zijn transfer toe.

Dat de 34-jarige Noor wel een nieuwe impuls kon gebruiken, vertelt hij. “Dit seizoen verliep niet echt zoals ik voor ogen had. Bijvoorbeeld door corona-restricties die me beperkten om op trainingskamp te gaan of door tijdens de klassiekers ziekte met een mindere vorm te combineren. Ik voel dat het nu weer de goede kant op gaat en hoop dat ik er de komende maanden nog wat van kan maken.”

“Ik wil mijn plaats tussen de beste renners ter wereld opnieuw innemen en in de klassiekers weer zoals voorheen presteren. Ik heb me altijd goed gevoeld in teams en kijk nu uit naar een mooie toekomst samen met Intermarché-Wanty-Gobert”, aldus Kristoff.

‘Droom ervan om een etappe in een grote ronde te winnen’

Voor Bystrøm waren de kansen die hij krijgt om zijn eigen ambitie waar te maken, de belangrijkste factor voor zijn transfer naar Intermarché-Wanty-Gobert. “Mijn motivatie om de trui van deze ploeg in de toekomst te laten schitteren is groot! Ik hou van de kasseiklassiekers en droom ervan om een ritzege in een grote ronde te boeken. Dat is exact wat het team met mij hoopt te bereiken, waardoor het plaatje helemaal past.”

“Ik volgde het team al een tijdje vanaf de zijlijn, onder anderen via Odd Eiking, en door de goede gesprekken met het management de voorbije maanden werd het duidelijk dat we op dezelfde golflengte zaten”, gaat de 29-jarige renner, die in 2014 wereldkampioen in de U23-categorie werd, verder. “Hun grote geloof in mijn capaciteiten heeft me over de streep getrokken! Hopelijk kan ik deze opwaartse stap waarmaken.”

Kristoff komt voor minstens een seizoen naar Intermarché-Wanty-Gobert. Bystrøm tekende een overeenkomst tot eind 2023.