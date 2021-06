Alexander Kristoff ruilt UAE Emirates definitief in voor Intermarché-Wanty-Gobert

Het gerucht deed al een tijdje de ronde, maar de overstap van Alexander Kristoff naar Intermarché-Wanty-Gobert is intussen definitief bekrachtigd. Dat weet WielerFlits uit goede bron.

Alexander Kristoff is aan zijn vierde seizoen bij UAE Emirates bezig, aan deze samenwerking komt aan het eind van het jaar een einde. De 33-jarige Noorse renner, in het verleden onder meer winnaar van Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en meerdere Touretappes, vervoegt volgend seizoen de ploeg van manager Jean-François Bourlart als kopman voor de sprints en de klassiekers.

Intermarché-Wanty-Gobert roert zich flink op de transfermarkt. Gisteren meldden we al dat Kobe Goossens en Gerben Thijssen volgend jaar in dienst van de Belgische WorldTour-formatie zullen rijden. Deze twee komen over van Lotto Soudal.