Intermarché rekent in Nokere Koerse en Bredene Koksijde Classic op Gerben Thijssen

Intermarché-Circus-Wanty start zowel in Nokere Koerse als de Bredene Koksijde Classic met Gerben Thijssen als speerpunt. De 24-jarige sprinter, die onlangs de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré won, krijgt in beide wedstrijden nagenoeg dezelfde helpers mee.

In Nokere Koerse wordt Thijssen bijgestaan door Dries De Pooter, Julius Johansen, Madis Mihkels, Baptiste Planckaert, Boy van Poppel en Roel van Sintmaartensdijk, die officieel voor de opleidingsploeg rijdt. Laatstgenoemde kan om die reden niet deelnemen aan de Bredene Koksijde Classic, aangezien dit een WorldTour-wedstrijd is. In die koers vervangt Laurenz Rex de jonge Nederlander.

Lees meer: Voorbeschouwing: Nokere Koerse 2023 – Wie houdt Tim Merlier van twee op rij?

Selectie Intermarché-Circus-Wanty voor Nokere Koerse (15 maart):

Dries De Pooter

Julius Johansen

Madis Mihkels

Baptiste Planckaert

Gerbent Thijssen

Boy van Poppel

Roel van Sintmaartensdijk

Selectie Intermarché-Circus-Wanty voor Bredene Koksijde Classic (17 maart):

Dries De Pooter

Julius Johansen

Madis Mihkels

Baptiste Planckaert

Laurenz Rex

Gerbent Thijssen

Boy van Poppel