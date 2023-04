Intermarché-Circus-Wanty speelt Gerben Thijssen uit in Scheldeprijs

Intermarché-Circus-Wanty hoopt woensdag met Gerben Thijssen een gooi te doen naar de zege in de Scheldeprijs. De Belgische sprinter was dit jaar al de beste in de GP Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic en krijgt onder meer Nederlanders Boy van Poppel en Roel van Sintmaartensdijk mee in steun.

Voor Intermarché-Circus-Wanty staat de 111e editie van de Scheldeprijs een beetje in het teken van sportieve revanche, na een teleurstellende editie van de Ronde van Vlaanderen. De Belgische formatie zag zondag Biniam Girmay, Taco van der Hoorn en Aimé De Gendt uitvallen en kon zo geen rol van betekenis spelen in de finale van Vlaanderens Mooiste.

In de Scheldeprijs hoopt de ploeg wel een hoofdrol te vertolken. Thijssen is als sprinter de aangewezen man om een gooi te doen naar de overwinning. De 24-jarige renner heeft dit seizoen al twee zeges op zak. Thijssen stond al twee keer eerder aan het vertrek van de Scheldeprijs, maar wist zowel in 2021 als 2022 de finish niet te bereiken.

Intermarché-Circus-Wanty rekent woensdag ook op de eveneens niet trage Est Madis Mihkels, de Deen Julius Johansen, Belgen Jasper Dejaegher en Arne Marit en twee Nederlanders: Boy van Poppel en Roel van Sintmaartensdijk.

Die laatste komt normaal uit voor Circus-ReUz-Technord, de continentale opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Circus. De 21-jarige Van Sintmaartensdijk mag als ‘gelegenheidsrenner’ van de profploeg echter ook deelnemen aan niet-WorldTour-koersen zoals de Scheldeprijs.