‘Egan Bernal beëindigt seizoen en keert terug naar Colombia voor knieoperatie’

Het seizoen van Egan Bernal lijkt erop te zitten. De Colombiaan, die in 2022 lange tijd uit de roulatie was vanwege blessureleed, zal volgens La Gazzetta dello Sport niet meedoen aan de koersen die nog op zijn programma stonden: de CRO Race en de Ronde van Lombardije.

Volgens de Italiaanse sportkrant keert Bernal terug naar Colombia, waar hij een operatie aan zijn knie zal ondergaan. Dit als onderdeel van zijn herstelprogramma. In januari had Bernal een zwaar ongeluk, tijdens een training in zijn thuisland. Half augustus keerde hij, na maanden in de lappenmand, terug in het peloton.

De Tourwinnaar van 2019 reed dit najaar de Ronde van Denemarken, de Deutschland Tour, de Giro della Toscana en de Coppa Sabatini. In die laatste wedstrijd – gewonnen door land- en ploeggenoot Daniel Felipe Martínez – eindigde Bernal als 28ste. Afgelopen zaterdag zou Bernal de Memorial Marco Pantani betwisten, maar die koers ging door extreme weersomstandigheden niet door. De CRO Race (27 september tot en met 2 oktober) en de Ronde van Lombardije (8 oktober) lijkt hij nu aan zich voorbij te laten gaan.