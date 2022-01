INEOS Grenadiers voegt Dan Bigham toe aan technische staf

INEOS Grenadiers heeft Daniel Bigham toegevoegd aan zijn technische staf. De 30-jarige Brit, die begin oktober het Britse uurrecord aanscherpte, is door het Britse WorldTeam aangesteld als race engineer.

INEOS Grenadiers laat aan Cyclingnews weten dat Bigham is binnengehaald als staflid en niet als renner voor het nieuwe seizoen. De Brit, tijdens zijn sportieve carrière actief in het wegwielrennen en het baanwielrennen, koerste de afgelopen seizoenen voor het continentale Ribble Weldtite. In 2021 reed hij onder meer de Ronde van Slovenië en de Tour of Britain. Ook verscheen hij aan de start van de individuele tijdrit en de Mixed Relay tijdens het wereldkampioenschap in Vlaanderen. In oktober verbeterde hij in Grenchen het Brits uurrecord tot 54,723 kilometer.

Het WorldTeam kijkt uit naar de samenwerking met de winnaar van verschillende Britse nationale kampioenschappen op de baan. “Zijn werk in het kader van tijdrijden en zijn aerodynamische topprestaties maken van Dan een van de meest gerespecteerde ingenieurs in de wielerwereld”, aldus de ploeg op zijn website. Mogelijk kan Bigham een rol spelen bij de begeleiding van Filippo Ganna als de Italiaan besluit dit jaar het werelduurrecord aan te vallen. Momenteel is het record met 55,089 kilometer in handen van Victor Campenaerts.